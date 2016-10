Burscheid: Stadt Burscheid informiert über das Projekt DORV Hilgen

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:16 Uhr

Am 29. Oktober um 14:00Uhr findet die erste Infoveranstaltung zum Thema DORV-Zentrum Hilgen in der EMA-Schule, Schulstraße 16, statt. Hierzu lädt die Stadt Burscheid im Rahmen der Quartiersentwicklung Hilgen alle Hilgener und Interessierte recht herzlich ein.

Ortsnahe Rundumversorgung DORV steht für Dienstleistung und ortsnahe Rundum-Versorgung. DORV-Zentren sind kleine Dorfläden in denen neben Gütern des täglichen Bedarfs auch Dienstleistungen angeboten werden; außerdem gibt es eine kleine Café-Ecke. Das Besondere am DORV-Konzept ist, dass Sortiment und Betreibermodell individuell vor Ort von Bürgerinnen und Bürgern bestimmt werden. Das DORV- Konzept wird bereits in mehreren Orten erfolgreich umgesetzt. Zurzeit wird geprüft, ob und wie eine Übertragung des Konzeptes auf Hilgen möglich ist.

Bei der Infoveranstaltung am 29. Oktober werden die Ergebnisse der Basisanalyse vorgestellt. Damit der Prozess erfolgreich starten kann, ist die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger von Beginn an von großer Bedeutung. Information und Anmeldung bei Quartiersentwicklerin Jana Lauffs Alle Termine finden Sie auch im Internet unter www.Burscheid.de/Bildung&Soziales. Bei Fragen oder Anregungen zum Thema und zur Anmeldung zur Veranstaltung können Sie sich gerne telefonisch unter 02174 670-102 oder per E-Mail an j.lauffs@burscheid.de an Jana Lauffs wenden.

Quartiersentwicklung und Konzeptentwicklung DORV gefördert durch das Land NRW Gefördert wird der Prozess der altengerechten Quartiersentwicklung in Hilgen mit bis zu 40.000 € jährlich durch das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW (MGEPA.NRW). Auch die Konzeptentwicklung DORV wird im Rahmen des Landesförderplans Pflege und Alter durch das MGEPA.NRW gefördert.

Quelle: Stadt Burscheid