Datteln: 7. Dattelner Ehrenamtstag: Vereine und Verbände präsentieren sich

Pressemeldung vom 10. Februar 2017, 14:05 Uhr

In diesem Jahr findet der Dattelner Ehrenamtstag zum 7. Mal statt: Am Samstag, 9. September 2017, präsentieren sich Vereine, Verbände und andere Organisationen von 9.30 bis 13 Uhr auf der Martin-Luther-Straße – auch in diesem Jahr während der bundesweiten Woche des bürgerlichen Engagements. Bürgermeister André Dora vergibt an diesem Tag den dritten Dattelner Ehrenamtspreis. Dattelner Organisationen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, haben wieder die Möglichkeit, sich und ihr Engagement vorzustellen und sich untereinander auszutauschen. Standgebühren fallen nicht an, außerdem stellt die Stadt allen Organisationen mit Unterstützung der Sparkasse Vest Recklinghausen kostenlos einen Stromanschluss zur Verfügung. Wie in den Vorjahren findet der Ehrenamtstag parallel zur Marktzeit statt, damit die teilnehmenden Organisationen von der „Laufkundschaft“ profitieren. Vereine, Verbände und andere Organisationen, die beim 7. Dattelner Ehrenamtstag dabei sein möchten, haben die Möglichkeit, sich ab sofort anzumelden: telefonisch unter 107-334 oder per E-Mail an Guido.Niewind@stadt-datteln.de. Anmeldeschluss ist Freitag, 25. August 2017. Wichtig ist, dass bei der Anmeldung die Größe des Standes angegeben wird. Fragen zum Ehrenamtstag beantwortet Dirk Lehmanski telefonisch unter 107-247. Die Stadtverwaltung wird die Bürgerinnen und Bürger wie im vergangenen Jahr, rechtzeitig dazu aufrufen, Vorschläge für die Vergabe des Dattelner Ehrenamtspreises einzureichen. Selbstverständlich können die Bürgerinnen und Bürger jetzt schon überlegen, wen sie für diesen Preis vorschlagen möchten. Die Stadtverwaltung führt den Dattelner Ehrenamtstag auch in diesem Jahr in Kooperation mit der Sparkasse Vest Recklinghausen durch.

Quelle: STADT DATTELN / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit