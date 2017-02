Pressemeldung vom 27. Februar 2017, 16:37 Uhr

Zum 13. Mal führt die Stadtverwaltung die Flurreinigungsaktion „Müll im Sack – Stadt auf Zack“ durch. Am Samstag, 18. März 2017, sind alle Bürgerinnen und Bürger wieder aufgerufen, Straßen, Wege, Wiesen und Parks von achtlos weggeworfenem Müll zu reinigen. 300 Personen hatten sich im vergangenen Jahr angemeldet – darunter auch Schülerinnen und Schüler des Comenius-Gymnasiums. Anmeldungen nimmt Michael Seega vom Betriebshof unter 02363/107-613 bis 10. März 2017 entgegen. „Sehr oft klagen Bürgerinnen und Bürger darüber, dass es in unserer Stadt nicht sauber genug ist. Da ist die Flurreinigungsaktion doch die beste Gelegenheit für alle, daran mitzuwirken, dass unsere Stadt wieder etwas schöner wird“, sagt Bürgermeister André Dora. „Ich würde mich sehr freuen, wenn sich in diesem Jahr noch mehr Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen. Denn wenn viele etwas beitragen, können wir zusammen sehr viel erreichen.“ Als kleines Dankeschön erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der Aktion eine kostenlose Stärkung am Betriebs- und Recyclinghof, Emscher-Lippe-Straße 12. Dort können sie bei einem warmen Essen und Getränken mit Gleichgesinnten Erfahrungen austauschen.

Quelle: STADT DATTELN / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit