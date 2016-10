Datteln: Bürgermeisterforum im Seniorenzentrum

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:10 Uhr

Das nächste Bürgermeisterforum findet am Donnerstag, 27. Oktober 2016, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Bürgermeister André Dora kommt diesmal im Wintergarten des Ida-Noll-Seniorenzentrums, Leharstraße 9, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. An wechselnden Orten, in einer lockeren und zwanglosen Runde haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit ihrem Bürgermeister zu sprechen, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Viele haben diese Gelegenheit schon wahrgenommen. Bürgermeister André Dora hält es für sehr wichtig, aktiv auf die Menschen in unserer Stadt zuzugehen. Denn nur so wird offenbar, welche Sorgen und Probleme die Menschen wirklich bewegen – aber auch, was sie an ihrer Stadt schätzen und lieben. Das Bürgermeisterforum findet einmal monatlich statt – jeweils am letzten Donnerstag im Monat. Der Weg in die Quartiere ist dabei ebenso Programm wie die Wahl ungewöhnlicher Veranstaltungsorte.

Quelle: STADT DATTELN / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit