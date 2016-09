Datteln: Flautando wird 25

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:51 Uhr

Blockflöten-Ensemble der Musikschule feiert seinen Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert im Hermann-Grochtmann-Museum

1991 trafen sich fünf Damen in einem Workshop, um ihre Blockflöten-Kenntnisse aufzufrischen. Als der Kurs zu Ende war, wollten sie nicht aufhören und beschlossen, auch künftig in der Gruppe weiter zu musizieren. Diese Gruppe heißt Flautando und feiert ihr 25-jähriges Bestehen am Mittwoch, 21. September 2016, um 19 Uhr mit einem Jubiläumskonzert im Hermann-Grochtmann-Museum. Als Gast wirkt das Kammermusik-Ensemble Classik al Dente mit, das seit einiger Zeit ebenfalls unter der Leitung von Elke Rothkegel probt und von zwei Geigenschülerinnen ihrer Ausbildungsklasse verstärkt wird. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches, bunt gemischtes Programm, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Anschließend gibt es einen gemütlichen Ausklang. Der Eintritt ist frei. In den Anfängen probten die Damen unter der Leitung von Elke Rothkegel 45 Minuten in der Woche. Sie spielten leichte Stücke und Volkslieder. Im Laufe der Zeit wuchs die Mitgliederzahl auf zehn an und die Gruppe taufte sich „Flautando“. Danach kamen auch die anderen Mitglieder der Blockflötenfamilie hinzu, so dass mit Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassblockflöte ein komplettes Quartett vertreten war. Mit der wachsenden Routine stieg auch der Schwierigkeitsgrad der Stücke. Heute hat das Erwachsenen-Ensemble ein breit gefächertes Repertoire, das über Gospels, Beatles-Songs und zeitgenössische Kompositionen bis hin zu Originalliteratur aus Renaissance und Barock sowie Transkriptionen von Literatur anderer Instrumente und Epochen für Blockflötenquartett reicht.

Quelle: STADT DATTELN / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit