Datteln: Müllabfuhr verschiebt sich wegen 2. Weihnachtsfeiertag

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 14:43 Uhr

Änderungen für die Abfuhr der Restmüll-, Papier- und Biotonnen sowie der gelbe Tonnen und Säcke

Aufgrund des 2. Weihnachtsfeiertages verschieben sich die Termine für die Müllabfuhr: Die für Montag, 26. Dezember 2016, vorgesehene Abfuhr der Restmüll-, Papier- und Biotonnen wird am Dienstag, 27. Dezember 2016, nachgeholt. Die Abfuhr der gelben Wertstofftonnen bzw. Wertstoffsäcke erfolgt in der gesamten Woche (27. bis 30.12.2016) jeweils einen Tag später. Aufgrund dieser Verschiebung werden die Tonnen in einigen Bezirken auch am Samstag geleert. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Abfallgefäße um 6 Uhr zur Leerung bereitzustellen.

Quelle: STADT DATTELN / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit