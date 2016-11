Datteln: Selbstständigkeit in der Gesundheitswirtschaft

Pressemeldung vom 8. November 2016, 16:31 Uhr

Wer sich in der Gesundheitswirtschaft selbstständig machen möchte, braucht zunächst eine gute Idee. Wichtig ist aber auch, sich eingehend mit dem Thema Selbstständigkeit zu beschäftigen. Deshalb thematisiert der diesjährige Beratertag des Startercenters NRW Emscher-Lippe des Kreises Recklinghausen und der Wirtschaftsförderung am Dienstag, 15. November 2016, das „Gründen in der Gesundheitswirtschaft“.

Im Rahmen der Gründerwoche in Deutschland berät die Unternehmensberaterin und Expertin für die Gesundheitswirtschaft Jutta Beyrow zusammen mit Eva Wobbe vom Startercenter Recklinghausen und Dr. Petra Bergmann von der Wirtschaftsförderung der Stadt Datteln Existenzgründer und Jungunternehmer im Dattelner Rathaus. Termine sind ab 9 Uhr an diesem Tag möglich. Die kostenlose Einzelberatung dauert etwa 45 Minuten. Gründerinnen und Gründen erhalten Antworten auf viele Fragen: Wie bereite ich meine Existenzgründung in der Gesundheitswirtschaft vor? Was gehört in einen Geschäftsplan? Wie sichere ich meinen Lebensunterhalt in den ersten Monaten der Selbstständigkeit? Und vieles mehr.

Wer sollte sich angesprochen fühlen?

Die Sprechstunde richtet sich an alle Personen, die sich für eine selbstständige Tätigkeit in der Gesundheitswirtschaft interessieren – auch an Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen, an Berufsrückkehrerinnen und an Hochschulabsolventen. Das Angebot gilt ebenso für Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen, die in den zurückliegenden fünf Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit bereits gewagt haben.

Anmeldung

Interessierte Existenzgründer werden gebeten, einen konkreten Beratungstermin zu vereinbaren – telefonisch bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Datteln unter Tel. 107-322 oder per E-Mail an: wirtschaftsfoerderung@stadt-datteln.de.

Quelle: STADT DATTELN / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit