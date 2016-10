Detmold: 7. Zuckerfest in der Partnerstadt Zeitz

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 15:56 Uhr

Es hat bereits eine gute Tradition: das Zeitzer Zuckerfest! Bereits zum siebenten Mal feierte Detmolds Partnerstadt Zeitz (Sachsen-Anhalt) am zweiten Oktoberwochenende das Zeitzer Zuckerfest. Erneut drehte sich alles um süße Köstlichkeiten rund um den Zucker und das nicht ohne Grund: Zucker und Schokolade sind eine der wichtigsten wirtschaftlichen Standortfaktoren und haben eine teils Jahrhunderte alte Tradition in Zeitz. Gemeinsam mit dem Partnerschaftsverein Detmold-Zeitz war eine siebenköpfige Detmolder Delegation mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Christ-Dore Richter an der Spitze der Einladung von Oberbürgermeister Christian Thieme nach Zeitz gefolgt. Mit zahlreichen ansässigen Vereinen und Gruppen feierten die Zeitzer ihr großes Stadtfest mit einem bunten Programm in der gesamten Innenstadt. Auf dem Zuckermarkt präsentierte sich die Stadt Detmold mit dem Partnerschaftsverein ganz nach dem Motto „So schmeckt Detmold!“ Zwischen vielen Stadtinformationen gab es vor allem lippische Spezialitäten im Angebot: Leberwurst, Kohlwurst und Biersenf auf lippischen Brot, aber ganz besonders die lippische Ananas (Steckrübe) verfeinert mit lippischer Palme (Grünkohl) boten einen wunderbaren kulinarischen Kontrast zum zuckersüßen Zeitzer Angebot. Das Interesse war groß, der Stand immer dicht umlagert und viele Gespräche wurden beim einen oder anderen Häppchen geführt. Detmolds stellvertretende Bürgermeisterin Christ-Dore Richter und die Partnerschaftsvereinsvorsitzende Gesa Schuddeboom zogen ein positives Fazit der Reise: „Detmold und Zeitz haben erneut ihre Partnerschaft unter Beweis gestellt und konnten viele neue Kontakte zwischen den Menschen knüpfen. Wir freuen uns schon auf das große Stadtjubiläum im nächsten Jahr in Zeitz“. Mehr Informationen zu der Städtepartnerschaft mit Zeitz gibt es auch unter www.detmold.de. Ansprechpartnerin ist Martina Gurcke unter der Telefonnummer 05231/977-655. Der Partnerschaftsverein ist zu erreichen per Mail an pv-detmold-zeitz@online.de.

Quelle: Stadt Detmold