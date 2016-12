Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 15:32 Uhr

Viele schöne, kaum bekannte Orte warten in Detmold darauf entdeckt zu werden.

Das im Juli 2016 auf Facebook gestartete Spiel „Detmold-die schönen Orte“, ursprünglich lediglich für 2 Wochen geplant, ist mittlerweile zum Selbstläufer geworden und hat inzwischen eine begeisterte Fangemeinde von mehr als 370 Personen. Basierend auf den Regeln einer Schnitzeljagd deponieren die Mitspieler einen kleinen Kunststoffkoffer mit Mini-Hermann an schönen Orten in Detmold. Die Teilnehmer erhalten auf Facebook den Hinweis auf den aktuellen Fundort, posten ein Foto von sich mit dem Helden im Koffer und bringen ihren Fund zum nächsten sehenswerten Platz ihrer Wahl.

Über 100 schöne Orte sind von den Mitspielern bereits gefunden und gepostet worden. Bevor Hermann sich in die Winterpause verabschiedet, gibt es ab dem 1. Dezember ein besonderes Weihnachts-Special, „Hermännchens Adventskalender“. Bis zum 24. Dezember befindet sich der Koffer in der Tourist-Information Lippe & Detmold und hält einmal täglich zu wechselnden Uhrzeiten ein tolles Geschenk bereit. Die Advents-Sonntage verbringt der Koffer in der Hütte Nr. 6 in der Nähe der Rathaustreppe auf dem Detmolder Weihnachtsmarkt.

Voraussetzung für den Erhalt des Gewinns ist die Mitgliedschaft in der Facebook Gruppe und der anschließende Post des Präsents.

Neue Mitspieler sind jederzeit gerne willkommen!

Öffnungszeiten Tourist Information Lippe & Detmold

Montag – Freitag: 10:00-17:00 Uhr Samstage im Advent: 10:00-14:00 Uhr

Quelle: Stadt Detmold