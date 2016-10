Detmold: Grünpflegearbeiten an der Georg-Weerth-Straße

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 14:16 Uhr

Wäldchen wird auf den Stock gesetzt

Nach vorbereitenden Arbeiten im Wallbereich zwischen Christian-Dietrich-Grabbe-Gymnasium und Werre an der Georg-Weerth-Straße wird das Wäldchen auf dem ehemaligen Freibadgelände in der kommenden Woche auf den Stock gesetzt. Mit Zustimmung der unteren Landschaftsbehörde erhalten die Grünanlagen einen Pflegeschnitt und werden eingekürzt, im Rahmen der Gewässerunterhaltung an der Werre werden kurzfristig Pflegemaßnahmen durchgeführt. Ziel der Maßnahme ist es, Verstecke und selbst angelegte Rückzugsbereiche auf dem ehemaligen Freibadgelände aufzulösen und eine bessere Übersichtlichkeit mit Hinblick auf die benachbarte Schulnutzung und Schulweganbindung zu gewährleisten.

Quelle: Stadt Detmold