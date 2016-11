Detmold: On tour for Europe

Pressemeldung vom 8. November 2016, 11:51 Uhr

Unter dem Motto „on tour for europe“ treffen sich vom 7.-10. November europäische Gäste aus Hasselt/Belgien, Kaunas/Litauen, Saint-Omer/Frankreich, Oraiokastro/Griechenland, Reggio Emilia/Italien, Schiedam/Niederlande, Abegondo/Spanien und Sandwich/Großbritannien zu einer internationalen Konferenz in Detmold. Im Mittelpunkt der zweitägigen Konferenz stehen die Diskussion der Rahmenbedingungen einer aktiven europäischen Unionsbürgerschaft und das nationale Geschichtsbewusstsein als Voraussetzung des gemeinsamen Europas.

Zu Beginn der Konferenz am 8. November wird der nordrhein-westfälische Vertreter der Landesregierung im Rat der Regionen Europas (Brüssel) und Landtagsabgeordnete Markus Toens ein Auftaktreferat halten. Danach folgen Workshops zu verschiedenen europäischen Fragestellungen. Am 9. November reflektiert Dr. Bärbel Sunderbrink (Stadtarchivarin Detmold) die geschichtliche Bedeutung des 9. Novembers 1938 und 1989 für die deutsche Geschichte. Es folgen persönliche Erfahrungen aus Ost und West vor dem Mauerfall und wiederum Arbeitsgruppen zu historischen Fragen und Zusammenhängen. Am Abend werden die europäischen Gäste an der Gedenkfeier zum 9. November 1938 am Platz der alten Synagoge um 18 Uhr teilnehmen. Für interessierte Detmolder Bürgerinnen und Bürger besteht die Möglichkeit an den vorgenannten Programmpunkten der internationalen Konferenz am 8. und 9. November vormittags teilzunehmen und mitzudiskutieren. Die Konferenzsprache ist Englisch und es wird um eine Anmeldung gebeten bei Astrid Illers (Team Europa und internationale Zusammenarbeit) per Mail an A.Illers@detmold.de oder per Telefon 05231/977-454. Mehr Informationen zum Programm und rund um Europa gibt es auch unter www.detmold.de Die internationale Netzwerk-Konferenz wird gefördert durch das Programm „Europe for Citizens“ der Europäischen Union.

Quelle: Stadt Detmold / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit