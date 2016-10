Detmold: Vorlesestunde: Ein Glas Zeit

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:39 Uhr

Am Freitag, 28. Oktober, gibt es die nächste kostenlose Vorlesestunde in der Stadtbücherei Detmold, Leopoldstr. 5. Von 16:00 bis 17:00 Uhr hören Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren die Geschichte von dem kleinen Mädchen Zoe und der Zeit. Zeit, ja, aber was ist das eigentlich? Wann hat man schon Zeit? Wann nehmen wir uns Zeit? Und wofür nehmen wir uns Zeit? Ob die kleine Zoe das Geheimnis der Zeit lüften kann und ob sich doch noch jemand für sie Zeit nimmt, erfahren die Kinder in der Vorlesestunde. Anmeldungen für diesen Nachmittag werden per Telefon unter 05231/309411 oder in der Stadtbücherei Detmold entgegen genommen.

Quelle: Stadt Detmold