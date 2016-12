Detmold: „Wenn andere feiern…“

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 12:43 Uhr

„Wenn andere feiern…“ sorgen die Feuerwehr und Polizei für Ruhe und Ordnung und wachen über unsere Sicherheit. Traditionell besucht Bürgermeister Rainer Heller am Heiligabend die diensthabenden Kolleginnen und Kollegen der Detmolder Feuerwehr und Polizei. Um 11 Uhr wird er auf der Feuerwache am Gelskamp erwartet und dort gleichzeitig einen neuen Rettungswagen und einen neuen Krankentransportwagen offiziell vorstellen. Ab 12 Uhr besucht Bürgermeister Heller die Innenstadtwache der Polizei in der Grabbestraße. Wir laden Sie ein, dabei zu sein und freuen uns über Ihre Berichterstattung.

Quelle: Stadt Detmold