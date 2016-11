Detmold: Wiederholungsbedarf beim Kulturrucksack NRW

Pressemeldung vom 29. November 2016, 13:49 Uhr

Am 03. und 04. Dezember findet erneut ein Parkour und ein (Handy-)Fotografie-Workshop statt

Seit 2013 organisiert das KulturTeam der Stadt Detmold nun den Kulturrucksack NRW in Detmold. Dieser beinhaltet kostenlose Workshops für alle von 10 bis 14 Jahren. Dabei soll mit kulturellen Angeboten oder künstlerischen Prozessen jungen Menschen ein ganz persönlicher und besonders motivierender Zugang zur Kultur geschaffen werden.

Auch in diesem Jahr wurden über das Jahr verteilt, besonders in den Herbstferien 2016, wieder viele verschiedene Workshops, wie z.B. Tanz, Kostümbau, Maskenspiel und viele mehr, angeboten. Aufgrund der hohen Nachfrage werden in diesem Jahr noch zwei weitere Workshops angeboten – (Handy-)Fotografie und Parkour. Die Workshops finden am 03. und 04. Dezember 2016 statt. Der (Handy-)Fotografie-Workshop startet um 12:00 Uhr im Foyer des Detmolder Rathauses und endet um 17:00 Uhr. Der Parkour-Workshop startet um 13:00 Uhr in der neuen Turnhalle der Weerthschule und endet um 18:00 Uhr. Die Teilnahme ist weiterhin kostenlos.

Anmeldung und weitere Informationen unter kulturrucksack@detmold.de oder unter 05231-977 907.

Veranstalter: Stadt Detmold/KulturTeam, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold, Telefon 05231-977 920 kulturteam@detmold.de

Quelle: Stadt Detmold