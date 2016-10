Detmold: Willkommensempfang im Detmolder Rathaus

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 10:31 Uhr

„Sie dürfen alle Fragen stellen, die Sie stellen wollen“, begrüßte Bürgermeister Rainer Heller die Neubürgerinnen und Neubürger, die sich zum Willkommensempfang im Detmolder Rathaus eingefunden hatten. In entspannter Runde informierte er „die Neuen“ zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtwerke, der Johannes-Brahms-Musikschule, der Stadtverkehr Detmold GmbH (SVD), der Stadtbücherei und der Volkshochschule Detmold-Lemgo über die Angebote in Detmold und ging auch auf die Fragen, die die Neubürgerinnen und Neubürger vorab an das KuK-Büro für Kreatives und Kritisches geschickt hatten, ein. Um ein Gespür für die Stadt zu vermitteln, umriss Stadtarchivarin Bärbel Sunderbrink kurz die Detmolder Geschichte. Ihr Fazit: „Bürgerinnen und Bürger sind das A und O einer Stadt, sie machen eine Kommune aus.“ Als Premiere konnten die Anwesenden die lippische Geschichte anschließend singend erfahren: Die Johannes-Brahms-Musikschule lud die Anwesenden ein, unter der humorvollen Anleitung von Hans Hermann Jansen gemeinsam die erste Strophe des Volksliedes „Als die Römer frech geworden“ zu singen. So erschallte die Schlacht im Teutoburger Wald im Chor durch das historische Rathaus. Das heutige Detmold konnten die Neubürgerinnen und Neubürger bei einem Rundgang in besonderer Atmosphäre kennenlernen. Im Anschluss an den Willkommensempfang gab es noch eine nächtliche Stadtführung durch die Innenstadt. Vorab standen die Mitarbeitenden der Stadt jedoch noch bei Pickert-Kanapees, Kaffee und Kaltgetränken für persönliche Gespräche zur Verfügung, um auch die letzten, individuellen Fragen zu beantworten. Alle frischen Neu-Detmolderinnen und Neu-Detmolder können sich beim KuK-Büro für Kreatives und Kritisches für den nächsten Willkommens-Empfang per Mail an kuk@detmold.de oder telefonisch unter 05231/977-100 anmelden.

Quelle: Stadt Detmold