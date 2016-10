Detmold: „Zukunftsfähiger Einzelhandel im historischen Stadtkern“

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 14:20 Uhr

Seit dem Frühjahr 2016 analysiert die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh (GMA) aus Köln die Einzelhandelssituation im Detmolder Zentrum. Mit den unterschiedlichsten Akteuren der Innenstadt wurde im Sommer in zwei Werkstattgesprächen ein Maßnahmenkatalog zur Förderung des Einzelhandels zusammengestellt. Anlässlich einer öffentlichen Informationsveranstaltung im September präsentierten die Projektbearbeiterinnen Birgitt Wachs und Kirsten Marwede in der Aula der Alten Schule am Wall ihre Untersuchungsergebnisse. Die bisher erarbeiteten Maßnahmen hängen bis zum 4. November zur Einsicht im Foyer des Ferdinand-Brune Hauses, Rosental 21, aus. Zugleich sind interessierte Bürgerinnen und Bürger als Nutzer der Innenstadt gefragt: „Welche der genannten Ideen zur Förderung des Einzelhandels in der Innenstadt sind Ihnen wichtig? Fehlen Ihnen in der Auflistung Maßnahmen? Haben Sie eigene Verbesserungsvorschläge?“ Auf einem ausgelegten Fragebogen können im Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, gleich die wichtigsten Schritte angekreuzt und eigene Anregungen gegeben werden. Zur Abgabe der Bögen steht ein Kasten bereit. Der Fachbereich Stadtentwicklung wünscht sich eine rege Beteiligung an der Aktion. Damit die erarbeiteten Maßnahmen auf eine möglichst breite Basis gestellt werden können, möchte er wissen, welche Aktivitäten für die Besucher der Innenstadt von besonderem Interesse sind.

Wer sich bereits zuhause über die Ergebnisse und Vorschläge der Kölner Wissenschaftlerinnen informieren möchte, kann dies auf der Internetseite der Stadt Detmold tun. Auch der Erhebungsbogen kann im Internet aufgerufen, ausgedruckt und dann beantwortet im Ferdinand-Brune-Haus eingeworfen werden. Stellungnahmen können auch per Mail erfolgen an einzelhandel@detmold.de . Die Präsentation aus der 2. Informationsveranstaltung im September, der Entwurf des Maßnahmenkataloges sowie der Erhebungsbogen sind veröffentlicht unter Stadtentwicklung/Städtebauliche Planungen/Aktuelles auf www.detmold.de .

Quelle: Stadt Detmold