Detmold: Zukunftsfähiger Einzelhandel im historischen Stadtkern

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:10 Uhr

Im Frühjahr 2016 hat die von der Stadt beauftragte Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA), Köln mit eingehenden Recherchen zur Einzelhandelssituation in Detmold begonnen. Am Ende des Prozesses im Frühjahr 2017 sollen konkrete Maßnahmenvorschläge für die Stärkung und Weiterentwicklung der Detmolder Innenstadt als Einzelhandelsstandort vorliegen, die anschließend durch die handelnden Akteure auch umgesetzt werden. Wesentliche Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen werden am Mittwoch, 21. September der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Beginn der Informationsveranstaltung in der Aula der Alten Schule am Wall ist um 19 Uhr. Der Zugang erfolgt über das Residenz-Hotel.

Die GMA hat seit März 2016 mit umfangreichen Analysen die derzeitige Position des Einzelhandels in der Innenstadt ermittelt. So wurden zum Beispiel die verschiedenen Einzelhandelslagen bewertet und Leerstände erfasst. Außerdem gab es an verschiedenen Punkten der Altstadt eine Zählung der Besucherfrequenz und sowie Passantenbefragungen. Damit soll die Anziehungskraft der unterschiedlichen Lagen besser eingeschätzt werden können. Sogenannte Schlüsselgespräche mit ausgewählten Akteuren der Innenstadt und zwei Werkstattgespräche dienten dazu, gemeinsam die Stärken und Schwächen der Innenstadt zusammenzutragen und zu diskutieren. Darauf aufbauend wurden erste Schritte zur Stärkung des Einzelhandels erarbeitet. Ein weiteres Werkstattgespräch ist geplant. Am Ende der Untersuchung soll dann ein Katalog konkreter Handlungsanweisungen zur Sicherung und Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels auf handelsstruktureller Ebene ebenso wie für die städtebauliche Seite vorliegen. Die Stadt Detmold und die GMA laden alle Einzelhändler, Eigentümer, Vertreter der politischen Gremien und sonstigen Akteure der Innenstadt sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an der Informationsveranstaltung ein.

Quelle: Stadt Detmold