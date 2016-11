Detmold: Zwei neue Fahrzeuge für Detmolder Feuerwehr

Pressemeldung vom 8. November 2016, 16:37 Uhr

Damit die Detmolder Feuerwehr ihren Dienst bestmöglich ausüben kann, sind moderne Fahrzeuge unerlässlich. Deswegen übergab Frank Hilker, Kämmerer der Stadt Detmold, zwei neue Fahrzeuge an die stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Detmold, Joachim Wolf und Harald Lux. Freuen darf sich die Feuerwehr über einen Kommandowagen und ein Mannschaftstransportfahrzeug für unwegsames Gelände. Seit 2015 ist der Kommandodienst der Feuerwehr rund um die Uhr im Einsatz. Nach der regulären Dienstzeit steht dafür ein Fahrzeug aus dem Jahr 2003 zur Verfügung, um die Rufbereitschaft gewährleisten zu können. „Der Kommandowagen wird bei jeder Jahreszeit und Witterung eingesetzt. Der Wagen aus dem Jahr 2003 war veraltet“, so Joachim Wolf. Höherer Aufbau und höhere Sitzposition, ein permanenter Allradantrieb – was dem alten Fahrzeug fehlte, bringt der neue Kommandowagen mit. Mit dem neuen Mannschaftstransportfahrzeug kann die Detmolder Feuerwehr auch unwegsames Gelände befahren, wie zum Beispiel rund das Hermannsdenkmal, und die Rettung aus schwer zugänglichen Gebieten gewährleisten. „Das Führungsfahrzeug sollte wenig Geld kosten, daher haben wir uns auf die Suche nach einem Gebrauchtwagen, der umgerüstet werden kann, gemacht“, erklärt Joachim Wolf. Der ursprünglich blaue Wagen erstrahlt jetzt in roter Feuerwehr-Lackierung, besitzt einen Allradantrieb sowie die für eine Feuerwehr nötige Ausstattung, beispielsweise Handscheinwerfer und ein Fahrzeugfunkgerät. „Ich freue mich, dass wir so die Ausrüstung der Feuerwehr weiter optimieren konnten, sodass sie den Brandschutz und Rettungsdienst in Detmold bestmöglich sicherstellen kann“, so Kämmerer Frank Hilker.

Quelle: Stadt Detmold