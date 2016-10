DIE LINKE: „Schweigemauer“ um GVE bröckelt zu langsam

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 14:49 Uhr

Offensichtlich hat nicht nur Roland Berger kein Interesse an einer öffentlichen Aufklärung über die fehlenden Leistungsnachweise in Höhe von 3,3 Mio. Euro. Auch ehemalige Verantwortliche der Stadtverwaltung bauen mit an der „Schweigemauer“, die nur langsam bröckelt. So hat der ehemalige Geschäftsführer der GVE, Andreas Hillebrand erst jetzt mitgeteilt, dass Roland Berger 380.000 Euro für eine Untersuchung zur „urbane(n) Belebung der Stadt Essen“ erhalten hat.

„Es ist schon erstaunlich, dass sich auch der ehemalige Stadtdirektor Christian Hülsmann anscheinend erst dann an Sachen erinnern kann, wenn sie absolut nicht mehr geleugnet oder unter der Decke gehalten werden können,“ so die Fraktionsvorsitzende Gabriele Giesecke. „Das schafft Frust und verstärkt den Eindruck, dass es manchen nach wie vor darum geht, Spuren zu verwischen. Sein Archiv im Keller, über das er selbst mal geredet hat, hat Herr Hülsmann ja anscheinend noch immer nicht geöffnet. Darüber hinaus stellt sich uns die Frage, warum die Studie und ihre ominöse Finanzierung nicht vorher in der Stadtspitze bekannt waren. Es wird immer dringlicher, dass Oberbürgermeister Thomas Kufen die schon lange angekündigte Transparenz endlich herstellt. Wir haben ihn dazu gestern angeschrieben und ihm einige Frage dazu gestellt.“

Nach Ansicht der Ratsfraktion DIE LINKE wird es jetzt auch dringend Zeit, dass Roland Berger die Karten auf den Tisch legt.

„Mit seinem unseriösen Geschäftsgebaren schadet das Unternehmen der Stadt Essen und sich selbst. Es ist doch eine Posse, dass Roland Berger einen umfangreichen Vertrag mit allen möglichen Regelungen abschließen will, bevor die Firma einem Kunden Akteneinsicht in die erbrachten Leistungen gewähren will und dann das ausgehandelte Vertragswerk monatelang nicht unterschreibt. Das trifft umso mehr auf mein Unverständnis, weil Roland Berger viel in der ,kommunalen Familie‘ für Beratungstätigkeiten unterwegs war und ist,“ so Gabriele Giesecke abschließend.

Quelle: DIE LINKE