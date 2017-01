Dinslaken: Bingo: Sonntag im König

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 10:23 Uhr

Die Chance, wie beim Eurolotto Millionär zu werden, gibt es beim Bingo-Nachmittag der städtischen Seniorenvertretung nicht. Dafür ist das Glücksspiel in geselliger Runde aber kurzweiliger. Außerdem wandert ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Spielscheine in einen Topf für karitative Zwecke. Das erste Rendezvous des Jahres mit Glücksgöttin Fortuna ist für Sonntag, 22. Januar, 15 Uhr, in der Gaststätte König am Altmarkt vorgesehen. Einlass ist ab 14 Uhr. Bevor es ans Vergleichen der Spielscheine geht, besteht Gelegenheit zum Kaffeetrinken.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle