Dinslaken: Führung: Nochmals mit Nachtwächter

Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 09:36 Uhr

Was es mit Feuerhaken und Rauchhühern auf sich hatte, erzählt Nachtwächter Heinrich Denkhaus Interessierten am Mittwoch, 25. Januar, ab 19 Uhr bei einem Rundgang. Der Gästeführer weiß auch andere, zum Schmunzeln anregende Begebenheiten zu berichten. Treffpunkt ist am Rittertor in der Althoffstraße. Neugierige müssen fünf Euro pro Person investieren. Ein verbindliches Anmelden bei der örtlichen Tourismusförderung, Telefon 0 20 64 / 6 64 98, ist erforderlich. E-Mail: Gesa.Schol- ten@dinslaken.de.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle