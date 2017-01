Dinslaken: Grün: Pflanzung an Spange

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 10:49 Uhr

Relativ neu ist die Ober-Lohberg-Allee als Verbindungsspange zwischen dem Kreisverkehr an der Feuer- und Rettungswache und dem Kreisel auf der Bergerstraße. Der Abschnitt wird gegenwärtig begrünt. Nach Auskunft des kom-munalen Fachdienstes Grünflächen werden im Mittelstreifen der Straße und an den Nebenflächen 35 Bäume gepflanzt. Außerdem werden auf einem Lärmschutzwall und zwei kleineren Flächen 1.600 Sträucher in die Erde gebracht. Ein 2.000 Quadratmeter großes Areal im Verlauf der Straße wird mit einer Kräuter- und Blumenmischung eingesät. Wenn diese Arbeiten beendet sind, hat die Stadtverwaltung den Kreisverkehr im Zuge der Hünxer Straße/Ober-Lohberg-Allee im Blick. Die Arbeiten zum Gestalten dieses Kreisels werden dann ausgeschrieben.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle