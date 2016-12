Dinslaken: Hauptausschuss und Rat

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 14:53 Uhr

Ein langer Arbeitstag steht Verwaltungsmitarbeitern und den Lokalpolitikern am Dienstag, 13. Dezember, ins Haus. Um 16.30 Uhr (Rathaus) tagt zunächst der Hauptausschuss. Neben einer Fragestunde für Einwohner und möglichen Beschwerden und Anregungen geht es unter anderem um den von der Stadt Bottrop angebotenen Verkauf von Geschäftsanteilen an der Fluplatzgesellschaft Schwarze Heide. Die Verwaltung empfiehlt, diese Offerte auszuschlagen.An gleicher Stelle tagt ab 17 Uhr der Stadtrat. Neben durchlaufenden Vorlagen, die zuvor in den Fachausschüssen beraten wurden, stehen Anträge der Fraktionen im öffentlich Teil auf der Agenda.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle