Dinslaken: Integrationsrat:Bericht zu Wegweiser

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 14:52 Uhr

Eine Fragestunde für Einwohner gibt es zu Beginn der Sitzung des Integrationsrates am Montag, 12. Dezember, ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Stadthauses an der Wilhelm-Lantermann-Straße 65. Es geht unter anderem um einen Situationsbericht der hier mit Unterstützung des Landes angesiedelten Wegweiser-Stel-le mit Blick auf das Programm zur Prävention gegen den gewaltbereiten Salafismus. Wichtiger Punkt ist zudem die weitere Zusammenarbeit in dem Gremium. Die Sitzung ist öffentlich.



Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle