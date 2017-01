Dinslaken: Kabarett: Geistigen Schleier lüften

Pressemeldung vom 20. Januar 2017, 10:44 Uhr

Er gehört zu den besten deutschen Kabarettisten,hat türkische Wurzeln und nimmt kein Blatt vor den Mund: Fatih Cevikkollu. Der von Bühne und Fernsehen bekannte Kleinkünstler mit spitzer Zunge, Geist und Ironie kommt auf seiner Werbetour für mehr Mitgefühl zwischen dem 3. und 5. Februar dreimal ins Dachstudio der Stadtbibliothek. Chancen auf verfügbare Tickets verspricht insbesondere sein Abstecher am Sonntag, 5. Februar, um 19 Uhr.

Çevikkollu spielt mit Wahrheit und Fanatismus:“Die Einen tragen ein Kopftuch, die Anderen einen geistigen Schleier, und so manche Lügenfresse geht morgens spazieren.“ Sagte man früher Kümmeltürken, so seien es heute Topterroristen. „Seit ISIS aber wissen wir: Wir haben keinen Plan gegen den Fanatismus. Wir handeln kopflos“, meint der Kabarettist und spielt mit Schmerz und Sehnsüchten.

Flüchtlinge schwimmen für ihn im Mittelmeer und machen ihre ganz eigenen Grenzerfahrungen vor der Festung Europa nach dem Motto „Members only“.In seinem Programm „Emfatih“ spielt er mit Form und Inhalt, mit der Paragrafen-Deko des Grundgesetzes und der DAX-Kurve anderer. In einem Land, das dem Bier frönt, scheinen Leberwerte allemal wichtiger. Wie heißt es in der Ankündigung: „Wer die Wahrheit verhandelt, muss andere zum Lachen bringen, sonst bringen sie ihn um.“ Tickets gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen, beispielsweise in der Neutor-Galerie und bei Medimax.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle