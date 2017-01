Dinslaken: KiJuPa: Sitzung am 25. Januar

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 09:40 Uhr

Zurück aus der Winterpause startet das örtliche Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) mit seiner 5. Sitzung.Sie findet am Mittwoch, 25, Januar, um 17.30 Uhr im Ratssaal statt. Die Tagesordnung verspricht einen interessanten Jahresauftakt. Zusammen mit Lea Eickhoff, Geschäftsführerin der Freilicht AG, befassen sich die Jungparlamentarier mit Kultur und später unter anderem mit den Empfehlungen der einzelnen Arbeitskreise. Gewählt werden soll auch ein Protokollführer.

Das KiJuPa bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich in dieser Stadt an vielen Themen und Diskussionen zu beteiligen. Unter anderem konnte im vergangenen Jahr beispielsweise bei der Spielplatzplanung aktiv mitgemischtwerden. Interessierte Kinder und Jugendliche sind herzlich zur Mitarbeit und dem Besuch der Sitzung eingeladen. Fragen in dieser Hinsicht beantwortet auch Jugendpfleger Simon Bleckmann (E-Mail: simon.bleckmann@dinslaken.de) Telefon 02064 / 66456.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle