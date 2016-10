Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:01 Uhr

Besonders gelobt von Kritikern werden Silvia Pahl und Klaus Wilmanns mit ihrer Fassung des Märchens „Daumesdick“, das für Kinder ab fünf Jahre am Sonntag, 30. Oktober, ab 15.30 Uhr in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums gezeigt wird. Die knapp einstündige Inszenierung ist sowohl Abenteuergeschichte als auch Komödie: spannend, überraschend, subversiv und urkomisch. Karten gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen, eventuell auch an der Tageskasse.

Obwohl Daumesdick ein Winzling ist, wächst er durch Wagemut und Neugier über sich hinaus. Er trickst Betrüger aus, schlägt Diebe in die Flucht, wird von einer Kuh verschluckt und kehrt am Ende wohlbehalten nach Hause zurück. Daumesdick triumphiert über Hindernisse, die sich ihm in den Weg stellen, über angebliche Unzulänglichkeiten und über alle Versuche, ihn einzuschüchtern. Er ist stark, weil er weiß, was er kann.

Mit viel Kreativität und Liebe zum Detail wurde nach Ansicht des Fachdienstes Kultur ein Stück entwickelt, das mit einfachsten Requisiten eine unterhaltsame Reise auf die Bühne zaubert und den Perspektivwechsel Groß-Klein dabei herrlich vielseitig darzustellen weiß.

Das Zusammenspiel der beiden Akteure sei geprägt von Harmonie und viel Talent für verschiedenste Charaktere: das Elternpaar des Winzlings, die zwielichtigen Geschäftsleute, die Daumesdick kaufen, das dümmliche Diebes-Duo, die Magd, der Pfarrer und nicht zuletzt Daumesdicks Stimme.

Bingo: Noch einmal um 15.30 Uhr

Dinslaken. In diesem Monat lädt die kommunale Seniorenvertretung für Sonntag, 23. Oktober, vorerst das letzte Mal für 15.30 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) zum Bingo ins Lokal König am Altmarkt ein. In den Wintermonaten, beginnend ab November, wird eine halbe Stunde früher begonnen. Unabhängig von der Uhrzeit und dem Kaffeetrinken vorweg gilt bei allen Bingo-Nachmittagen, dass ein Teil aus dem Verkauf der Spielscheine für karitative Zwecke zurückgelegt wird.

Ausländerbehörde: Nur nach Terminvergabe

Dinslaken. In der Ausländerbehörde, zu finden im Erdgeschoss des Rathauses, fällt im Publikumsverkehr viel Arbeit an, mehr noch außerhalb von Sprechstunden. Dann muss das zuvor Aufgenommene abgearbeitet werden. Die Konsequenz: Nicht deutsche Bewohner müssen sich vorher telefonisch oder per E-Mail (aus-laenderangelegenheiten@ dinslaken.de) um einen Termin bemühen. Ohne den haben Betroffene ansonsten keine Chance. Das Bearbeiten von Vorgängen, nach Alphabet der geordnet, hat sich systematisch geändert. Fürs erste wird darüber in Flyern informiert, die im Erdgeschoss des Rathauses und im Bürgerbüro ausliegen. Auch das Call-Center der Verwaltung (02064 – 660) ist informiert. In Kürze ist das auch auf der Homepage der Stadt nachzulesen.

Quelle: Stadt Dinslaken