Dinslaken: Nette Geste: Stadt gratuliert

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 10:50 Uhr

Betagten Geburtstagskindern ab 90 gratuliert die Stadt und ab 95 jedes Jahr wie-derkehrend. Beim 90. und 95. Wiegenfest reiht sich einerder stellvertretenden Bürgermeisterin die Schar der Gratulanten ein. Auf ein Präsent hoffen dürfen auch Ehejubilare, beginnend bei der Gold-Hochzeit und bei allen weiteren offiziellen Eh-rentagen. Während die Liste der Geburtstagskinder und der langjährig Vermählten aus dem Computer kommt, sollten alle, die ein Ehejubiläum feiern, aber nicht in Dinslaken, sondern in einer anderen Stadt geheiratet haben, sich im Vorfeld ihres Ehrentages rechtzeitig im Rathaus (Zimmer 113) melden. Eine Kopie der Heiratsurkunde genügt. Auskünfte in dieser Sache gibt Yvonne Heiden, Telefon 0 20 64 / 66 562.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle