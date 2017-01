Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 14:22 Uhr

Das städtische Jugendzentrum P-Dorf in Oberlohberg ist seit 2010 eine „Gut drauf“-Jugendeinrichtung, die einzige im ganzen Kreis Wesel.Zum dritten Mal in Folge hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) dem Jugendzentrum das Umsetzen aller geforderten Standards bestätigt und die neue Zertifizierungsurkunde für weitere drei Jahre überreicht.

Die Leitidee des Projektes integriert die vom BZgA vorgegebenen drei wichtigen Säulen: Bewegung, gesunde Ernährung und Stressregulation. Zertifizierte Einrichtungen müssen die Voraussetzungen bieten, diese Leitidee in einer bildungs- und gesundheitsförderlichen Atmosphäre ganzheitlich umzusetzen.Über jugendliche Bedürfnisse nach Abenteuer, Risiko, Grenz- und Selbsterfahrung würden Anreize zu einer bewussten Körperwahrnehmung gegeben, hieß es im Haus am Baumschulenweg.

„Gut drauf“ fördert insbesondere durch Partizipation und Teamorientierung das Mitwirken von Jugendlichen in der Einrichtung. Gesundheit wird spielerisch in Szene gesetzt und wird im Alltag unter anderem durch Sportkurse, Kochevents und Angebote zum Entspannen berücksichtigt. Das Konzept setzt dabei auf qualifiziertes Personal, Evaluation und Vernetzen mit Dritten.Vor diesem Hintergrund fanden in der Vergangenheit Kooperationsveranstaltungen mit Partnern aus Duisburg statt.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle