Dinslaken: Ranking: Beliebte Vornamen

Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 09:37 Uhr

Die Hitliste der beliebtesten Vornamen wird jedes Jahr im Standesamt geführt und erfreut sich bei Medienvertretern reger Nachfrage. Nicht nurda, auch potenzielle Eltern orientieren sich bei der Suche nach einem Namen für ihr Kind an diesem Ranking. Marie, Sophie und Emilie waren bei den Mädchen vergangenes Jahr die Favoriten. Es folgten Mia und Emma. Bei den Jungen lag 2016 mit weitem Abstand Elias vorne, dahinter dicht beieinander Ben, Jonas, Leon, Alexander und Liam. In 585 Fällen ließen es Väter und Mütter bei einem Vornamen bewenden. 279 Mal wurden zwei Namen vergeben, in 17 Fällen drei und nur einmal mehr als drei Vornamen.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle