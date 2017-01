Dinslaken: Schulen:Demnächst Kinder anmelden

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 09:39 Uhr

Das Anmeldeverfahren zum Besuch weiterführender Schulen findet mit Ausnahme der Ernst-Barlach-Gesamt-schule zwischen dem 20. und 22. Februar statt. Eltern, die ihre Sprösslinge in die Gesamtschule schicken möchten, müssen die Formalitäten von Samstag, 4. Februar, bis Mittwoch, 8. Februar, erledigen. Wie bereits vor längerer Zeit von der Stadtpressestelle prophezeit, bleiben alle weiterführenden Schulen erhalten und nehmen Kids aus den Grundschulen auf.

Das Verfahren für die Ernst-Barlach-Gesamtschule beginnt als erstes, weil die Stadtverwaltung auch diesmal wieder mit einem Überhang von Anmeldungen rechnet und den Eltern Gelegenheit geben will, nach einer Alternativlösung zu suchen. Die Anmeldungen in der Gesamtschule (gebundene Ganztagsform) können unter Vorlage des Familienstammbuchs, des letzten Zeugnisses, der Empfehlung der Grundschule und einem Aufnahmeantrag wie folgt erledigt werden: Samstag, 4. Februar, 9 bis 15 Uhr, Montag, 6. Februar, 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 7. Februar, 9 bis 14 Uhr, und Mittwoch, 8. Februar, in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr.

Das Anmelden in der Real- und Sekundarschule, den Gymnasien und für die Sekundarstufe II der Gesamtschule kann von Montag, 20. Februar, bis Mittwoch, 22. Februar, erfolgen. Wir kommen zeitnah auf die Besonderheiten und schulspezifischen Formalitäten zurück. Wichtig in diesem Zusammenhang: Die Entscheidung über die Aufnahme in der jeweils gewünschten Schule erfolgt mit Ausnahme der Gesamtschule erst am letzten Anmeldetag, dem 22. Februar. Bis dahin müssen sich Mädchen, Jungen und Eltern gedulden.

Quelle: Stadt Dinslaken – Pressestelle