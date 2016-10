Dinslaken: Spielepaket

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 12:18 Uhr

„Wenn Kinder spielen, lernen sie. Sie lernen nebenbei und beiläufig ohne viel Anstrengung und Konzentration“, sagt Dr. Katrin Hille, die Leiterin des TransferZentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm. Vor diesem Hintergrund hat der gemeinnützige Verein „Mehr Zeit für Kinder“ nun schon zum dritten Mal den Wettbewerb „Spielen statt Schule“ ausgerufen, bei dem Nachmittagsbetreuungen an Grundschulen ein umfangreiches Spielepaket gewinnen können. Unterstützt wird die Initiative von namhaften Spieleherstellern in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen idee+spiel Fachhändlern.

Obwohl der Wettbewerb eigentlich für Grundschulen ausgeschrieben wurde, gedacht ist, hat das Konzept der Bücherstube Lohberg zum betreuten Spielen für Kinder mit Zuwanderungsgeschichte die Jury überzeugt. Und so kann sich Bibliotheksleiterin Edith Mendel über ein Paket mit über 50 pädagogisch geprüften Spielen freuen.

Der idee+spiel Händler Georg Bellenhaus ist Bildungspate der Stadtbibliothek und hat die Spiele jetzt übergeben. „Ich möchte meine Begeisterung für das klassische Spielen in die Bildungseinrichtungen tragen“, sagt er. „Daher freue ich mich, dass ich das Projekt als Pate begleiten darf und die Kinder in der Bücherstube die Chance haben, neue hochwertige und sorgfältig ausgesuchte Spiele auszuprobieren.“ Doch nicht nur in der Einrichtung darf gespielt werden: Zum Projekt gehört, dass die Kinder die Spiele außerdem ausleihen und gemeinsam in der Familie spielen können. Für viele sei dies eine gute Gelegenheit, im häufig stark verplanten Familienalltag den Spaß am Spielen zu erleben, meinen die Initiatoren des Wettbewerbs.

Quelle: Stadt Dinslaken