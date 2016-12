Dortmund: Spendenübergabe

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 11:21 Uhr

Das Christkind und Kinderlachen e.V. öffnete am 13.12.2016 für unsere Flüchtlingseinrichtungen das Türchen Nummer 13. Eine Delegation von jeweils 2 Kindern aus der Breisenbachstraße und der UMF machten sich auf den Weg in die Stadt. Was mag sich denn dahinter verbergen, murmelten wir? Gespannt beobachteten wir, wie das Christkind mit Hilfe eines Hubwagens, das Türchen für uns öffnete. Als erstes erblickten wir ein Reh und einen Weihnachtsbaum. Dann holte das Christkind einen Gutschein hervor. 50 x Schwimmkurse für unsere Flüchtlingskinder. Die Freude war riesig und die Kinderaugen strahlten. Unsere Kollegen Oliver Wirth und Ulrich Hoffmann nahmen den Gutschein voller Freude entgegen. Vielen Dank für diese wunderschöne Aktion!

Quelle: Regionalverband Östliches Ruhrgebiet