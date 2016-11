: Eine Schule mit vielen Facetten

Pressemeldung vom 24. November 2016, 16:38 Uhr

Den Übergang verträglich zu gestalten und eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich wohlfühle und aufgehoben wisse, das seien die zentralen Ziele des städtischen Mechernicher Gymnasiums Am Turmhof (GAT) beim Übergang von der Grundschule an die weiterführende Schule. Mit diesen Worten leitete Schulleiter Micha Kreitz seine Begrüßung der zahlreichen Viertklässler ein, die sich am „Tag der offenen Tür“ gemeinsam mit ihren Eltern in der Schulaula eingefunden hatten. Die Viertklässler sollten das GAT als lebendige und offene Schule kennenlernen, so der Schulleiter weiter.

Wer sich an dem reichhaltigen Kuchen- und Salatbuffet vorbei den Weg durch das Foyer bahnte, konnte das GAT an diesem Tag in seiner ganzen Vielfältigkeit kennen lernen. Als wahrer Publikumsmagnet entpuppte sich neben der Tierforscher-AG dabei die „Mathematik zum Anfassen“. Zahlreiche Grundschüler nutzten hier die verschiedenen Stationen, um mit geometrischen Körpern zu experimentieren oder mathematische Versuche unter tatkräftiger Anleitung der Fünftklässler des GAT durchzuführen. Experimentierfreudig ging es auch im Chemie-Fachraum zu, wo die Lehrerinnen Claudia Gau und Julia Kelbel gemeinsam mit ihren Schülern die Gäste betreuten und ihnen interessante Einblicke in die Naturwissenschaften boten. Erstmals präsentierte sich das GAT zudem als „Jugend-forscht“-Schule. So stellten die diesjährigen Gewinner des Schulpreises eindrucksvoll und aufwendig aufbereitet Arbeiten im Biologie-Fachraum der Schule aus.

Viertklässler und Eltern, die sich für Sprachen und Kontakte der Schule ins Ausland interessierten, kamen ebenfalls in einem extra hergerichteten Raum auf ihre Kosten, in dem über die Austauschprogramme informiert wurde. Unter der Federführung von Lehrerin Inga Ketelhodt präsentierte sich das GAT als weltoffene Schule mit spannenden und teils außergewöhnlichen Austauschprogrammen von Großbritannien bis China. Im Schulgarten des Gymnasiums zerkleinerten derweil Achtklässler fleißig Äpfel und pressten daraus frischen Apfelsaft. Lehrer Heinrich Wolf hatte sich zu diesem Zweck vorab mit seinen Schülern zum Kommerner Freilichtmuseum begeben, um dort Äpfel zu ernten. Mehr als 100 Liter des köstlichen Saftes wurden schließlich gepresst und den Besuchern zum Verkauf angeboten. Für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen sorgten schließlich der Projektchor der Klasse 5a sowie die Big Band der Schule, die für ihre öffentliche Probe Verstärkung von zwei Profi-Musikern erhielt.

Das GAT freut sich darauf, zahlreiche Kinder und deren Eltern bei den Anmeldungsgesprächen für das kommende Schuljahr begrüßen zu dürfen. Diese finden vom 6. bis zum 11. Februar sowie vom 13. bis zum 17. Februar statt.

Quelle: ProfiPress – Agentur für Kommunikation