Ennepetal: Das Mehrgenerationenhaus macht Weihnachtsferien

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 15:08 Uhr

Das Mehrgenerationenhaus geht am 23. Dezember in die Weihnachtsferien. Der Kinder und Jugendtreff feiert schon am 22. Dezember seinen Jahresabschluss. Am 2. Januar 2017 beginnt der Betrieb wieder mit der Gruppe „Zwerg trifft Zwerg“, am 3. Januar nimmt das Familienzentrum seinen Betrieb wieder auf und ab dem 8. Januar findet wieder der normale Betrieb in allen Bereichen des Mehrgenerationenhauses statt. Dann findet wie an jedem 2. Sonntag im Monat in der Zeit von 10 bis 13 Uhr das Treffen der Briefmarkenfreunde statt. Das Interkulturelle Frauenfrühstück in der ersten Januarwoche fällt aus.

Quelle: Stadt Ennepetal