Ennepetal: Erneute Sperrung des Rottenbergs

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 14:49 Uhr

Am Mittwoch, 18. Januar, finden erneut Arbeiten an den Mobilfunkmasten im Rottenberg statt. In der Zeit von ca. 6 bis 18 Uhr wird die Funktechnik des bisherigen Funkmastes mittels eines Mobilkrans abgebaut und an dem neuen Mast wieder installiert. Für den Abbau wird der Rottenberg zwischen Hausnummer 20 und 24 ab ca. 6 Uhr bis ca. 14 Uhr für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Sobald die Mobilfunktechnik dort abgebaut ist, wird sie an den neuen Standort transportiert und anschließend montiert. Hierzu wird dann der Rottenberg von Hausnummer 30 bis vermutlich 36 für den Fahrzeugverkehr bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt. Die Sperrung im Bereich der Häuser 20 bis 24 wird in diesem Zuge aufgehoben.

Quelle: Stadt Ennepetal