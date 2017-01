Ennepetal: Fremdsprachige Vorlesestunde geht in die zweite Runde

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 16:32 Uhr

Am 28. Januar sind alle Kinder von 3 bis 12 Jahren herzlich in die Stadtbücherei, Gasstr. 10, eingeladen, einer wunderbaren Geschichte über Freundschaft zu lauschen. Edisnajda liest um 13 Uhr „Freunde für immer“ auf Albanisch vor. Die zugehörigen Bilder werden auf Leinwand gezeigt. Im Anschluss können sich die Kinder etwas zu der Geschichte passendes Basteln und mit nach Hause nehmen. In Kooperation mit der Stadtbücherei bietet das Young-Stars- Projekt der AWO EN seit Dezember letzten Jahres fremdsprachige Vorlesestunden an. Die ehrenamtlichen Jugendlichen übersetzten die Texte selbst und gestalten die Mal- und Bastelrunden eigenständig. Für die Kinder schaffen sie so einen atmosphärischen Lesegenuss, der ihre Sprach- und Leseentwicklung unterstützt.

Quelle: Stadt Ennepetal