Ennepetal: Klavierklasse gibt Konzert

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 15:16 Uhr

Auch in dieser Woche setzt die städtische Musikschule ihre Konzertreihe „Der musikalische Adventskalender“ fort. Diesmal sind es die Schülerinnen und Schüler aus der Klavierklasse der Musikschullehrerin Ida Jahner-König, die in diesem Jahr gerne noch einmal ihr vielfältiges Können unter Beweis stellen möchten. Neben Werken aus der klassischen Klavierliteratur haben die Musiker natürlich auch zahlreiche Weihnachtlieder im Gepäck. Das Schülerkonzert findet am Freitag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Aula der Grundschule Friedenstal, Esbecker Str. 14, statt. Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei!

Quelle: Stadt Ennepetal