Ennepetal: Musikprojekt für Jung und Alt

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 15:17 Uhr

Das Mehrgenerationenhaus startet am 19. November ein neues, intergeneratives Projekt: Jung und Alt kommen zusammen, um gemeinsam Instrumente zu bauen und zu musizieren. Seit Jahren besteht eine sehr gute Kooperation mit der Senioreneinrichtung Haus Elisabth in Ennepetal, dem Mehrgenerationenhaus und der Vorschulkindergruppe Wackelzahn des Familienzentrums im MGH. Kinder und Senioren verbringen Zeit zusammen, musizieren und basteln gemeinsam. Die gemeinsamen Vormittage stellen eine Bereicherung für alle Beteiligten dar. Die Kinder lernen von den Senioren, bauen Berührungsängste ab und entwickeln ein Gespür für den Umgang mit betagten Menschen. Die Senioren empfinden eine unbeschreibliche Freude dabei, den Kindern zuzuschauen, mit ihnen zu singen und von früher zu erzählen. Gemeinsam musizieren und handwerklich aktiv zu sein – diese beiden wichtigen Bestandteile im intergenerativen Miteinander – stecken in der Projektidee, gemeinsam Instrumente zu bauen, die zum Musizieren und Experimentieren einladen. Mit Unterstützung des Teams des Repaircafés werden sich Kinder und Senioren in der Werkstatt des Mehrgenerationenhauses an die Arbeit machen, Trommeln und Kalimbas erstellen, um dann zum Abschluss ein kleines Konzert zu geben. Weitere Infos: Astrid Fänger 02333 / 979358 oder afänger@ennepetal.de

Quelle: Amt des Bürgermeisters der Stadt Ennepetal