Ennepetal: PC-Anfängerkurs startet

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 16:11 Uhr

Bereits seit einigen Jahren bietet das Mehrgenerationenhaus Computerkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Seit Beginn der Kurse haben über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Erfahrung und die Hilfe der zwei ehrenamtlichen Referenten in Anspruch genommen. In einer kleinen Gruppe können auch ältere Generationen hier den Umgang mit PC oder Internet lernen und üben. Viele Teilnehmer melden sich immer wieder an, um Erlerntes noch einmal aufzufrischen oder Neues zu erlernen. Auch in diesem Jahr wird wieder ein solcher Kurs angeboten. Der Kurs beginnt am 17. Januar um 15 Uhr im Internetcafé des Mehrgenerationenhauses, Gasstr. 10. Es fällt ein Teilnehmerbeitrag von 15 Euro an. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bittet das Mehrgenerationenhaus um telefonische Anmeldung unter 02333 979-360 oder -355, bzw. per Mail unter syildirim@ennepetal.de.

Quelle: Stadt Ennepetal