Ennepetal: Seniorenschwimmgruppen mit Dagmar Backs fallen wegen Reperaturarbeiten aus

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 14:55 Uhr

Aufgrund von dringend notwendigen Reparaturarbeiten am Variobecken im Freizeitbad „Platsch“ müssen die Seniorenschwimmgruppen mit Dagmar Backs am Freitag, 20. Januar, ausfallen. Bei planmäßigem Verlauf der Arbeiten können die Schwimmgruppen in der darauffolgenden Woche in gewohnter Form stattfinden.

Quelle: Stadt Ennepetal