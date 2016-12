Erkrath: Fair-Schenken zu Weihnachten

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 11:24 Uhr

Weihnachtlich und fair: Die Süßigkeiten aus Fairem Handel verbinden verschiedene Welten in Süd und Nord. Den Biorohkakao für die fairen Schokoladenprodukte liefern Kakaogenossenschaften aus der Dominikanischen Republik oder Peru. Der Zucker stammt von Organisationen aus Paraguay oder von den Philippinen. Suchen Sie noch Geschenke zu Weihnachten: hier lohnt sich ein Besuch im Welt- Laden. Ihrem Fachgeschäft für Fairen Handel an den Standorten Hochdahl und Alt-Erkrath. Wie in jedem Jahr finden Sie hier derzeit attraktive Artikel für Ihre Weihnachtsdekoration und faire Geschenkideen wie Schals, Schmuck, Körbe aus Naturfasern, Tischsets, Keramik und Kinderbücher. Auch Ihre Weihnachtsplätzchen lassen sich einfach fair mit passenden Zutaten, wie Schokolade, Zucker, Gewürze und Honig verfeinern.

Denn mit dem Kauf der fair produzierten und gehandelten Produkte bringen Sie nicht nur vorweihnachtliche Atmosphäre in ihre Wohnräume, sondern stärken auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Produzentenländern.

Quelle: Fachbereich Schule · Kultur · Sport