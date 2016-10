Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:21 Uhr

Die Basisgruppe Linksjugend [solid‘] Ruhr und der Islamische Studierendenbund Campus Essen laden zu einer Diskussionsveranstaltung zu den Ursachen und den Folgen von antimuslimischem Rassismus. „Die Zahl der angegriffenen Moscheen steigt Jahr für Jahr, vor wenigen Wochen hatte es auch eine Moschee in Essen getroffen. Wir wollen über die Ursachen des Rassismus und deren Folgen aufklären“, so Jules El-Khatib, Jugendpolitischer Sprecher der Linken NRW. „Diese Angriffe können und wollen wir nicht unbeantwortet lassen, diese Veranstaltung ist Teil einer Kampagne gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Das eine solche Kampagne nötig ist, zeigt die unglaubliche Resonanz: mehr als 600 Menschen haben ihr Interesse an der Veranstaltung bekundet.“ Diskutieren werden der renommierte Professor und Antisemitismusforscher Wolfgang Benz, das geschäftsführende Parteivorstandsmitglied der Linken, Ali Al-Dailami, und dem Autor des Buches „Islam trotz Integration“, Said Rezek. Der Vortrag wird am 25.10. um 18 Uhr im Glaspavillion der Universität Essen stattfinden.

Quelle: DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Essen