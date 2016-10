Essen: Keine Wiedereinführung von Studiengebühren

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 12:53 Uhr

Die Ratsfraktion DIE LINKE. lehnt den Vorschlag des Essener FDP-Abgeordneten Ralf Witzel auf Wiedereinführung von Studiengebühren strikt ab, weil das auch die vielen Studentinnen und Studenten an den Essener Universitäten und Hochschulen über Gebühr belasten würde. ?Hochschulgebühren sind sozial ungerecht und benachteiligen die Studentinnen und Studenten aus nicht so begüterten Haushalten?, so Ratsfrau Ezgi Güyildar. ?Zudem hat eine neue Studie belegt, dass sich die Hälfte der Studentinnen und Studenten übermäßig gestresst fühlt. Studiengebühren würden das verschärfen, weil es zusätzliche Mehrarbeit zur Finanzierung des Studiums bedeuten würde. Vor diesem Hintergrund halten wir den Vorschlag von Ralf Witzel für einen schlechten Witz. Hochschulen müssen öffentlich und gut finanziert werden.? Dass die FDP für die Wiedereinführung der ungerechten Studiengebühren ist, zeigt nach Ansicht der Ratsfraktion DIE LINKE, dass die FDP vor allem die Interessen der Besserverdienenden bedient. Die schwarz/gelbe Landesregierung unter dem Ministerpräsidenten Rüttgers hatte damals Studiengebühren eingeführt. Diese wurden jedoch später von einer rot-rot-grünen Mehrheit auf Betreiben der linken Fraktion im Landtag wieder abgeschafft.

Quelle: DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Essen