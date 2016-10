Essen: Schredder-Aus längst überfällig

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:00 Uhr

Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt das teilweise Aus der Schredderanlagen der Firma Richter in Essen-Kray, welche für die seit Jahrzehnten erhöhte PCB-Belastung in der Umgebung verantwortlich gemacht werden. Dieser überfällige Schritt ist vor allem auf den Druck der Bürgerinitiative „Gegen den Giftschredder“ zurückzuführen. „Die Stilllegung des Standortes an der Rotthauser Straße und die Verkleinerung an der Joachimstr. sind das Ergebnis eines jahrelangen Kampfes der Anwohner gegen den sogenannten ,Giftschredder‘ und ermöglicht den Betroffenen nun endlich ein gesundes Aufatmen und mehr Lebensqualität“, so Hans-Jürgen Zierus, für DIE LINKE im Umweltausschuss und Mitglied der BV VII. „Die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger hat allerhöchsten Vorrang und darf Gewinninteressen nicht untergeordnet werden. Unsere Forderungen waren immer eine vollständige Verlagerung des Schredderbetriebes aus dem dicht besiedelten Krayer-Norden, eine komplette Einhausung der Maschinen und der Einsatz neuester Filtertechnik sowie der Vor- und Aussortierung gesundheitsgefährdender Stoffe. Diese Maßnahmen hätten wahrscheinlich auch dem nun bevorstehendem Verlust von Arbeitsplätzen entgegenwirken können. “ DIE LINKE wird weiterhin ein wachsames Auge darauf richten, dass auch die Nachnutzung „Materialveredelung“ keine Umweltbelastungen mit sich bringt. Außerdem hofft die Ratsfraktion DIE LINKE, dass der Ankündigung der Stadt, den von Kündigung betroffenen Mitarbeitern zu helfen, auch Taten folgen und es der Essener Wirtschaftsförderung nun gelingt, die freiwerdenden Gewerbeflächen erfolgreich – und vor allem umweltschonend zu vermarkten.

Quelle: DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Essen