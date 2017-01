Euskirchen: Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek Euskirchen

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 16:39 Uhr

In der Zeit vom 06.02. bis zum 16.02.2017 findet wieder ein Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek im Kulturhof Euskirchen statt. Die Bücherschnäppchen können während den Öffnungszeiten (Montag, Dienstag und Freitag 11-18 Uhr, Donnerstag 11-19 Uhr und Samstag 11-14 Uhr) wie gewohnt für kleines Geld erworben werden. Ein Besuch in der Bibliothek lohnt sich also! Weitere Informationen in der Stadtbibliothek, Wilhelmstraße 32 – 34, 53879 Euskirchen, Tel.: 02251/6507450.

Quelle: Stadt Euskirchen