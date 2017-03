Euskirchen: Bürgerbüro zwei Tage geschlossen

Pressemeldung vom 2. März 2017, 15:44 Uhr

Aufgrund einer erforderlichen Software-Umstellung und der hiermit verbundenen Mitarbeiterschulungen bleibt das Bürgerbüro am Montag, 13.03., und Dienstag, 14.03.2017, für den Publikumsverkehr geschlossen. In besonders dringenden Angelegenheiten ist das Bürgerbüro an diesen Tagen unter der Rufnummer 02251/14-375 erreichbar.

Wegen der umfangreichen Installationsarbeiten ist die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen sowie die Aushändigung von Personalausweisen bereits von Mittwoch, 08.03., bis Samstag, 11.03.2017 nicht möglich.

Quelle: Stadt Euskirchen