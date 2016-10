Euskirchen: Informationsveranstaltung der Polizei im Rathaus Euskirchen

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 11:48 Uhr

Jeder dritte Einbruch kreisweit erfolgt weiterhin in Euskirchen. Insgesamt gab es im Jahr 2015 191 Einbrüche in Wohnhäuser in Euskirchen.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen (Kriminalprävention/ Opferschutz) bietet erneut einen kostenlosen Vortrag zum Thema „Sicher Wohnen“ an, in dessen Mittelpunkt die technischen Sicherungsmöglichkeiten von Häusern und Verhaltenstipps für die Bürger stehen.

Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, dem 25.10.2016, um 19.00 Uhr im Ratssaal des Rathauses Euskirchen, Kölner Straße 75, statt.

Einbrüche in Häuser und Wohnungen verursachen nicht nur materielle Schäden, sondern auch Ängste. Einbrecher sind oft tagsüber aktiv, nutzen aber vor allem die frühe Abenddämmerung für ihre Tat, weil das Entdeckungsrisiko für sie geringer wird. Aus diesem Grund steigt die Zahl der Einbruchsdelikte in der „dunklen Jahreszeit“ erfahrungsgemäß an. Aus diesem Grund sollten gerade die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Euskirchen sich zu ihrem eigenen Schutz über Präventionsmaßnahmen informieren. Sicherheitsbewusstsein erschwert Einbrechern das Handwerk! Die drei Riegel der Kampagne Wohnungseinbruch NRW lauten: Riegel 1: Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor! Riegel 2: Verhalten Sie sich sicherheitsbewusst! Riegel 3: Seien Sie wachsam! Melden Sie verdächtige Beobachtungen über 110 an die Polizei.

Quelle: Stadt Euskirchen