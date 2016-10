Euskirchen: Kreisstadt Euskirchen bildet aus

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 13:48 Uhr

Auch in diesem Jahr stellt die Kreisstadt Euskirchen in ihren Kindertageseinrichtungen wieder Ausbildungsstellen zur Verfügung. Im August haben acht Frauen und zwei Männer ihr Anerkennungsjahr zum/r Erzieher/in begonnen. Es sind: Samira Dinaj, Nina Gehrke, Justin Hauptmann, Laura Jungbluth, Nadine Kemna, Raphaela Kirch, Katrin Nagel, Tobias Piatka, Sabina Schmidt und Sarah Toppmöller.

Alle besuchen das Thomas-Eßer-Berufskolleg in Euskirchen oder das St. Nikolaus-Stift in Füssenich. Sie haben dort im Sommer den ersten Teil ihrer Ausbildung mit der staatlichen Prüfung abgeschlossen. Im letzten Jahr, das zur staatlichen Anerkennung führt, arbeiten sie nun in einer städtischen Kindertageseinrichtung. In Teilzeit strebt Ricarda Büttgen ihre Anerkennung innerhalb von zwei Jahren an.

Eine praxisintegrierte Ausbildung zum/r Erzieher/in haben Verena Ehlert, Angelina Schönemann und Moritz Wetter begonnen. Dieses Modell führt wie die klassische Ausbildung innerhalb von drei Jahren zur Anerkennung. Im zweiten Ausbildungsjahr ist Lea Schöbel.

Auch für das nächste Schul- bzw. Kindergartenjahr werden wieder Ausbildungsstellen angeboten. Zum 01.08.2017 werden neun Stellen für das Anerkennungsjahr und vier für die praxisintegrierte Ausbildung vergeben. Schriftliche Bewerbungen können bis zum 31.12.2016 bei der Stadt Euskirchen, Fachbereich 1, Kölner Straße 75, eingereicht werden.

Quelle: Stadt Euskirchen