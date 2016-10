Euskirchen: Online-Formular steht nicht zur Verfügung

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:00 Uhr

Vom 28.10.2016 bis zum 03.11.2016 steht das Online-Formular zur Beantragung von Sperrmüll, Elektro-/ Elektronikgroßgeräte-abholung und Grünabfall wegen einer Software-Umstellung nicht zur Verfügung. In diesem Zeitraum können Anmeldungen per Abholkarte, formlos mit Postkarte/Brief oder per Fax (02251/14373) beantragt werden.

Quelle: Stadt Euskirchen